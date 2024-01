Disneyland Paris

Steeds meer schuttingen: onderhoudsproject Walt Disney Studios komt op stoom

Het eerste gedeelte van het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris is veranderd in een soort doolhof van schuttingen. Vanwege werkzaamheden zijn delen van de themagebieden Production Courtyard en Toon Studio de komende maanden niet toegankelijk. Deze week kwamen er heel veel bouwschermen bij.

De gele bouwschuttingen reiken momenteel vanaf de uitgang van Studio 1 tot aan de ingang van het Studio Theater. Ook staan er schermen rond het Animation Celebration-gebouw, waar een Frozen-show wordt opgevoerd. Even verderop verdween de attractie Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah achter schuttingen.

De afgelopen maanden zijn meerdere plantenperkjes vervangen door asfalt, om de doorstroming tijdens de renovaties te bevorderen. Uiteindelijk moet het parkdeel gaan ogen als een sfeervol theaterdistrict, inclusief een promenade met veel groen.



Studio Store

Op het entreeplein blijft souvenirwinkel Studio Store de komende maanden gesloten voor een verbouwing. Die klus moet in april afgerond zijn. Dan gaat de overdekte boulevard Studio 1 dicht, waardoor bezoekers het park via een omweg moeten betreden. Studio 1 gaat weer open in het voorjaar van 2025. Disney hoopt het volledige project eind 2025 af te kunnen worden.