Directeur van Noord-Frans attractiepark Walygator vertrekt

De directeur van het Noord-Franse pretpark Walygator Grand Est stopt ermee. Laurent Muller (56) gaf sinds begin 2020 leiding aan het attractiepark, dat onderdeel is van recreatiegroep Aspro Parks. Hij geeft toe dat het park nog een lange weg te gaan heeft. Tegelijkertijd benadrukt Muller dat er de afgelopen jaar veel is verbeterd.

"Vier seizoenen, waarvan tweeënhalf tijdens covid", zo vat Muller zijn Walygator-carrière samen op LinkedIn. "Ik arriveerde eigenlijk acht dagen vóór de coronasluiting. En gelukkig kende ik het park, anders had ik direct kunnen stoppen."

Walygator Grand Est krijgt al jaren veel kritiek vanwege achterstallig onderhoud en gesloten attracties. "Het is niet altijd gemakkelijk geweest om het team mijn aanpak om het park vooruit te helpen te laten steunen", zegt de vertrekkend directeur. Hij haalt een vijfjarenplan aan om het park op te frissen: in 2022 en 2023 werden achtereenvolgens het westerngebied en het entreegebied opgeknapt.



Catastrofaal

"We zijn al een heel eind op weg: het park is verbeterd, maar natuurlijk is er nog veel te doen." 2022 was bovendien een financieel zeer succesvol jaar, aldus Muller. "De resultaten spreken voor zich." En 2023? "Door het weer, een catastrofale seizoensstart op technisch vlak en wellicht de investeringen van onze collega's zijn de resultaten lager, maar positief."



De directeur laat doorschemeren dat hij liever nog wat langer had willen blijven. "Ik proef de smaak van onafgemaakte zaken, maar ik vertrek met opgeheven hoofd." Muller wordt eind januari vervangen door Sylvain Chatain, die nu al algemeen directeur is van zusterpark Walygator Sud-Ouest in het zuiden van Frankrijk.