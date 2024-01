Artis

Bezoekersaantal Artis zit in de lift: lichte stijging in 2023

Het bezoekersaantal van Artis is licht gestegen in 2023. De Amsterdamse dierentuin verwelkomde vorig jaar 1,3 miljoen gasten, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Dat is inclusief de bezoekers van museum Micropia en het Groote Museum. In 2022 bleef de teller steken op bijna 1,2 miljoen bezoekers.

Ondanks de toename is Artis niet de nummer één dierentuin van Nederland: Diergaarde Blijdorp was in 2023 goed voor iets meer dan 1,4 miljoen gasten, gevolgd door Safaripark Beekse Bergen met ruim 1,3 miljoen bezoekers. Artis volgt op plek drie.

Het dierenpark in de hoofdstad bestond het afgelopen seizoen 185 jaar. Hoogtepunt was de opening van een nieuw leeuwenverblijf in oktober. Het bezoekersrecord van Artis stamt van vóór de coronacrisis: in 2019 passeerden 1,4 miljoen bezoekers de poort. Men communiceert geen cijfers voor het dierenpark zonder de musea.