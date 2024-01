Disneyland Paris

Canadese ster kraakt Disneyland Paris af: 'Pauperbuurt vol vapende ouders'

Een Canadese beroemdheid is allesbehalve tevreden over haar bezoek aan Disneyland Paris. Comédienne Katherine Ryan, woonachtig in Engeland, reisde in de kerstperiode af naar het Disney-resort samen met haar man en haar drie kinderen. Daar trof ze naar eigen zeggen een puinhoop vol aso's aan.

Ryan (40) is bekend van cabaretvoorstellingen, Britse tv-programma's en de Netflix-serie The Duchess. Ze schrok van het asociale volk in Disneyland Paris, vertelt ze aan nieuwssite MailOnline. Winkelstraat Disney Village vergelijkt ze met "een pauperbuurt" waar voortdurend gevapet en gerookt wordt.

"Alle mensen waren aan het vapen en zelfs sigaretten aan het roken, terwijl ze buggy's vooruit duwden of kinderen bij de hand namen. Ik heb in mijn hele leven nog nooit zo veel gevapet zien worden." In de parken verbaasde Ryan zich over het geringe aantal Disney-figuren. "Ik vroeg: waar zijn de personages? Het voelde allemaal erg karig."



Nachtmerrie

Uiteindelijk kwam ze alleen Jessie uit Toy Story en Knabbel en Babbel tegen. "Toen ik hier met mijn dochter was in 2011, waren er volop mascottes." Al met al was de trip eerder een nachtmerrie dan een sprookje. "Ik heb het niet naar mijn zin gehad", besluit Ryan. Disneyland Paris wil niet op de bevindingen reageren.