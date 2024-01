BestZoo

Schade in Brabantse dierentuin: boom valt in pelikanenverblijf

Het zit de Brabantse dierentuin BestZoo niet mee. Nadat het park afgelopen week al geteisterd werd door overstromingen, is nu het verblijf van de pelikanen beschadigd geraakt. Dinsdagochtend viel er een oude wilg op de omheining. De dieren bevonden zich in het binnenverblijf.

Niemand raakte gewond, meldt BestZoo op social media. "We hebben alleen wat materiële schade aan de omheining." Naar verwachting is het hek makkelijk te repareren. "De brandweer was snel ter plaatse om de omgevallen boom in stukken te zagen, zodat de weg weer vrij was."

Vermoedelijk bezweek de boom als gevolg van de wateroverlast van afgelopen week. "Waarschijnlijk is de wilg omgevallen doordat de grond zo verschrikkelijk nat is", aldus BestZoo. Daardoor kon het gewicht van de boom niet meer ondersteund worden.