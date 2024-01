Plopsaland De Panne

Pretparkfans in paniek als achtbaan Plopsaland onderdeel verliest: 'Had dodelijk kunnen aflopen'

Een groep pretparkfans is op oudejaarsavond getuige geweest van een opvallend incident in Plopsaland. Tijdens een ritje in lanceerachtbaan The Ride to Happiness verloor één van de karretjes een onderdeel. Een lichtstrip met een lengte van zo'n 60 centimeter kwam vanaf enkele tientalen meters hoogte op de grond terecht. Volgens ooggetuigen landde het component op slechts 2 meter van enkele kinderen.

Plopsaland De Panne was op 31 december geopend tot 01.00 uur voor een speciaal nieuwjaarsfeest. Daarbij bleef The Ride to Happiness ook operationeel. Rond 23.30 uur stapten de pretparkfanaten in de trein. "Om het jaar in stijl af te sluiten", schrijft een Fransman met de nickname J'peux pas j'ai coaster op Facebook. "Kinderen wachtten ons op bij het station van de achtbaan, onder de inversie."

Toen de trein met zo'n 90 kilometer per uur door de inversie raasde, ging het fout. "Een onderdeel kwam los en stortte vervolgens op de grond, op ongeveer 2 meter van de kleintjes die waren achtergebleven." Een medewerker kwam direct ter plaatse om het onderdeel weg te halen, maar er werd niet met de aanwezige bezoekers gecommuniceerd.



Waarschuwen

"Het is onnodig om te zeggen dat een stuk van deze omvang dat met hoge snelheid vanaf deze hoogte viel, voor de kinderen dodelijk had kunnen aflopen." Tot grote verbazing van de fans werden de treinen na het voorval al snel weer gestart voor testritjes. "Zonder de mensen te waarschuwen voor mogelijke onderdelen die nog uit de treinen konden komen."



Daarom besloten de liefhebbers zelf in te grijpen. Ze vroegen de naar schatting dertig omstanders een stapje terug te doen, om ongelukken te voorkomen. "Uit voorzorg. We wilden niet dat mensen een risico liepen op letsel, of nog veel erger." Uiteindelijk arriveerde rond 23.50 uur een personeelslid om het gebied alsnog te ontruimen. Volgens de Franse fan gaf diegene toe dat dit eigenlijk eerder had moeten gebeuren.



Veiligheidsblunder

Al met al zijn de betrokken bezoekers behoorlijk geschrokken en ontzet. "We spreken hier over een veiligheidsblunder die had kunnen leiden tot een zwaar ongeval. Sommige mensen van ons team hebben andere pretparkongelukken van dichtbij meegemaakt. We willen niet dat zoiets nogmaals gebeurt."



Een woordvoerster van Plopsa spreekt niet tegen dat het merkwaardige incident veel erger had kunnen aflopen. Wel laat ze weten dat de technische dienst na het afbreken van de lichtstrip direct de volledige trein heeft geïnspecteerd. "Na deze uitvoerige controle is de trein leeg vertrokken voor een aantal testritten.



Fabrikant

Pas daarna mochten bezoekers opnieuw plaatsnemen in de attractie." Het park heeft contact gezocht met de Duitse fabrikant Mack Rides, om herhaling te voorkomen. "We blijven dit uiteraard nauwlettend volgen."