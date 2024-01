Attractiepark de Waarbeek

Attracties uit Apenheul en GaiaZoo verhuizen naar de Waarbeek

De Waarbeek in Hengelo opent in 2024 twee nieuwe attracties. Dat heeft de directie bekendgemaakt in een video op Facebook. Ingewijden melden aan Looopings dat het Twentse pretpark attracties heeft overgenomen uit twee Nederlandse dierenparken: Apenheul in Apeldoorn en GaiaZoo in Kerkrade.

Vanuit Apenheul verhuist een draaimolen naar Hengelo. Bij de uitgang van het apenpark was jarenlang een dierencarrousel te vinden. Vorig jaar opende daar een nieuw wandelgebied. Directeur Roel Welsing vertelde in 2022 aan Looopings dat nog getwijfeld werd wat er met de molen moest gebeuren.

Nu is er dus een nieuwe locatie voor gevonden: de carrousel van Wooddesign Amusement Rides gaat naar de Waarbeek. Daarnaast verwelkomt het park een interactieve attractie uit de Limburgse dierentuin GaiaZoo: een climbing tower van fabrikant Sunkid uit Oostenrijk.



DinoDome

In GaiaZoo werd de draaiende toren Takeltoren of Speelboom genoemd. De 9 meter hoge attractie stond sinds 2005 in de overdekte DinoDome. In 2019 is het gevaarte verplaatst naar een speeltuin in de openlucht, waar hij tot afgelopen zomer stond. In 2024 krijgt de attractie een tweede leven bij de Waarbeek.



Bezoekers nemen plaats in één van de vier gondels, met elk twee zitplaatsen. Met behulp van een touw kunnen ze zichzelf omhoog trekken. Als ze weer loslaten, zakt het bakje naar beneden. Climbing towers zijn ook te vinden in bijvoorbeeld Duinrell, Toverland en Phantasialand.



Familieachtbaan

De Waarbeek bestaat in 2024 honderd jaar. Dat gaat gepaard met een speciaal jubileumlogo. In 2022 presenteerde het park nog vijf nieuwe attracties en een vernieuwde entree. Het afgelopen jaar openden carrousel Jumping Twekky en een dinogebied met onder andere een familieachtbaan.