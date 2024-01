Beekse Bergen

Nieuwjaarsstunt: Drentse vereniging steelt doeken en borden uit Beekse Bergen

Beekse Bergen mist enkele doeken en borden. Een oudejaarsvereniging uit Drenthe blijkt de onderdelen enkele dagen geleden ontvreemd te hebben, bij wijze van nieuwjaarsstunt. De buit werd na de jaarwisseling tentoongesteld op een kar in de gemeente Westerveld. Met de ludieke actie wilden de initiatiefnemers een statement maken.

Inwoners van de gemeente hebben naar eigen zeggen steeds vaker last van wolventoerisme: mensen die op roekeloze wijze op zoek gaan naar wolven in de omgeving. "We lijken wel een safaripark", schrijft oudejaarsvereniging Tied Zat op Facebook. "Alleen houdt niemand zich hier aan de regels!"

Men klaagt over wildparkeerders, wegblokkades en andere verkeershinder. "Ze gaan overal zomaar uit de auto, benaderen wilde dieren of nog erger: voeren ze zelfs, waardoor deze dieren veel te dicht bij de mensen en onze eigen huisdieren en landbouwdieren komen, wat leidt tot zeer veel ellende voor mens en dier. En ga zo maar door. Wij zijn het zat!"



Speelland

In Safaripark Beekse Bergen gelden strenge regels voor de bezoekers. Daarom leek het de vereniging toepasselijk om borden uit de dierentuin in Hilvarenbeek naar Drenthe te halen. Het weghalen nam enkele uren in beslag: de dieven werden bijna betrapt. Uiteindelijk lukte het toch om heel wat verkeersbordjes en twee zeilen mee te nemen, afkomstig van de entree van Speelland Beekse Bergen.