Madurodam

Madurodam organiseert silent disco: 'We gaan dansend 2024 in'

In Madurodam is tijdens de kerstvakantie een silent disco te vinden. Bezoekers van het Haagse themapark kunnen tot en met zaterdag 6 januari dagelijks een feestje vieren met een koptelefoon op hun hoofd. De toevoeging is inbegrepen bij de entreeprijs.

"Dans onder de sneeuwvlokken op de leukste hits", staat op de Madurodam-website. "We gaan dansend 2024 in", vult men aan op Instagram. De dansvloer bevindt zich in de foyer van het entreegebouw.

Er kan gefeest worden van 16.00 tot 19.00 uur. Het initiatief is met name bedoeld voor kinderen. "Maar zeker ook volwassenen kunnen hun verstijfde spieren los dansen in de 90's- en 00's-hoek van de silent disco."



Schminken

Het concept is onderdeel van de Winterweken van Madurodam, die verder in het teken staan van tienduizenden lampjes en besneeuwde kerstbomen. Kinderen krijgen de kans om zich te laten schminken. Ook het roosteren van marshmallows behoort tot de mogelijkheden.