Attractiepark Toverland

Dit is de techniek achter de haperende Toverland-attractie Dragonwatch

Toverland heeft nog veel last van kinderziektes bij Dragonwatch, een parachute tower die afgelopen zomer openging. Gisteren zaten bezoekers bijna drieënhalfuur vast nadat de gondels waren stilgevallen. In oktober moest de brandweer ook al eens bezoekers bevrijden uit de bakjes, waarna de toren bijna twee maanden buiten gebruik was. En dat terwijl het attractietype niet bepaald nieuw is.

In het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris staat bijvoorbeeld al sinds 2010 een soortgelijke attractie met de naam Toy Soldiers Parachute Drop. Noemenswaardige problemen komen daar niet voor. Beide torens zijn gebouwd door de bekende fabrikant Intamin. Toch wordt in Toverland gebruikgemaakt van afwijkende techniek. Voor Dragonwatch ontwierp Intamin een nieuw aandrijfsysteem.

Waar de versie in Disneyland hydraulisch wordt aangedreven, is de aandrijving van Dragonwatch elektrisch. Men heeft gekozen voor riemen. Dat maakt de Limburgse parachute tower min of meer een prototype. Het verklaart in ieder geval de technische kwalen waar de attractie mee kampt: de techniek werd nog niet eerder op deze manier toegepast.



Technisch wonder

Intamin noemt Dragonwatch zelf "een technisch wonder". "Een nieuw ontworpen, innovatief aandrijfsysteem met riemen zorgt voor een soepele en stille werking, waardoor het geluidsniveau laag blijft en de spanning hoog." Het concept is nog op een andere manier een verbetering, vindt het bedrijf uit Liechtenstein.



"Het is onderhoudsvriendelijk, waardoor het voor het hardwerkende Toverland-team een koud kunstje is om het plezier in stand te houden." In de praktijk blijkt dat tot nu toe knap lastig. De testfase verliep afgelopen zomer al zeer moeizaam, vertellen ingewijden aan Looopings. Intamin hield zich niet altijd aan de afspraken. Uiteindelijk was de attractie pas op het allerlaatste moment gereed: tijdens een previewavond voor personeel functioneerde het systeem nog niet.



Andere storing

Na de wekenlange sluiting tussen eind oktober en half december 2023 is Dragonwatch op dit moment wederom tot nader order dicht. Toverland weet nog niet wanneer bezoekers weer in kunnen stappen. Een woordvoerster liet gisteren weten dat dit keer in ieder geval sprake is van een andere storing dan voorheen.



Op de website van Intamin roemt de leverancier de "uitstekende samenwerking" met het Limburgse themapark. "Intamin is enorm trots op de bijdrage aan het succes van Toverland." Het is de vraag hoe het Toverland-management daar vandaag de dag naar kijkt.