Holiday Park

Winteropening Duits Plopsa-pretpark geschrapt: 'Vergt het nodige werk'

Het Duitse attractiepark Holiday Park is deze winter niet volledig geopend, terwijl dat eigenlijk wel de bedoeling was. De toenmalig directeur van de overkoepelende Plopsa Group kondigde een jaar geleden aan dat Holiday Park klaargemaakt zou worden voor een volwaardige winteropenstelling, inclusief de buitengebieden.

Eerder waren in de wintermaanden alleen het overdekte gedeelte Holiday Indoor en themagebied Majaland toegankelijk. Op de openingskalender van Holiday Park viel aanvankelijk te lezen dat het park tussen begin november 2023 en begin januari 2024 geopend zou zijn in de weekenden en de kerstvakantie.

Achteraf gezien was het aanpassen van de kalender te voorbarig. Met het vertrek van de voormalige Plopsa-directeur is ook het plan voor de winteropening in de ijskast beland. Deze winter zijn opnieuw enkel Holiday Indoor en Majaland in bedrijf. De rest van het park blijft toch dicht.



Winterklaar

Een Plopsa-woordvoerster geeft aan dat men intern nog steeds bezig is met het idee. "Dit willen we echter op de juiste manier doen en dit vergt ook het nodige voorbereidende werk, om alles winterklaar te maken", legt ze uit.



"Vandaar de beslissing om dit nog even uit te stellen." Of de volwaardige winteropening er eind 2024 wel komt, is nog niet duidelijk. De huidige openingskalender laat voor november en december wederom alleen Holiday Indoor en Majaland zien.