Attractiepark Toverland

Bezoekers Toverland na bijna drieënhalf uur bevrijd uit parachutetoren

Bezoekers van Toverland hebben dinsdagmiddag bijna drieënhalf uur vastgezeten in de attractie Dragonwatch. De tientallen meters hoge parachutetoren viel om 14.10 uur stil vanwege een technisch defect. Op dat moment zaten er tien personen in de gondels, op ongeveer 15 meter hoogte.

De brandweer kwam met een hoogwerker en een ladderwagen ter plaatse. Na ongeveer een uur waren de eerste inzittenden bevrijd. Andere passagiers hadden minder geluk. Doordat één van de gondels zich boven een vijver bevond, moest een speciaal abseilteam uit Eindhoven ingezet worden. Themagebied Avalon werd afgesloten voor publiek.

De laatste vier pechvogels stonden pas om 17.30 uur weer met beide benen op de grond, tweehonderd minuten nadat de storing optrad. Zij moesten weer en wind doorstaan: het was vanmiddag 11 graden en regenachtig in het Noord-Limburgse pretpark. Nog vóór de reddingsoperatie van start ging, konden brandweerlieden de bezoekers in de bakjes voorzien van warmtedekens.



Opwarmen

Iedereen is na afloop nagekeken door ambulancepersoneel. De betrokkenen maken het goed: niemand raakte gewond. Medewerkers hebben hen opgevangen in het nabijgelegen restaurant The Flaming Feather. "Daar kon iedereen bijkomen en opwarmen", vertelt een voorlichtster van Toverland aan Looopings. "Gelukkig konden de aanwezige kinderen nog allemaal lachen."



Ze ontvingen warme truien en Toverland-knuffels. Ook kregen ze vrijkaarten om nog een keer terug te komen, inclusief een overnachting op de Toverland-camping komende zomer. Voorlopig blijft Dragonwatch dicht. Het park bekijkt in overleg met de fabrikant wat er nu moet gebeuren.



Vorig jaar

Op 25 oktober vorig jaar liep Dragonwatch ook al vast. Toen haalden brandweerlieden twee personen uit een gondel, waarna de attractie wekenlang dicht bleef. Het technische mankement kon pas in december verholpen worden. "Dit betrof een ander soort storing dan de vorige keer", vult de woordvoerster aan. Technische details ontbreken nog.



Dragonwatch werd gebouwd door de firma Intamin uit Liechtenstein. De toevoeging was afgelopen zomer onderdeel van een upgrade van het middeleeuwse gedeelte Avalon. In totaal investeerde Toverland 11,5 miljoen euro in nieuwe attracties en belevingen.