Efteling

Efteling-fan neemt gigantische tatoeage van Vogel Rok op zijn rug

Jeroen Schouw draagt Efteling-bewoner Vogel Rok voortaan altijd bij zich. De 47-jarige Efteling-fan uit het Brabantse Oosterhout liet de iconische vogel, bekend van de gelijknamige attractie, op zijn rug tatoeëren. Daarvoor stapte hij naar tatoeage-artiest Bram Elstak van Carbon Cloak Tattoo uit Rosmalen, gespecialiseerd in Efteling-tatoeages.

Voor Elstak was het zijn grootste Efteling-creatie tot nu toe. "Het is mijn vijfde tattoo, maar de eerste van een pretpark", vertelt Schouw aan Looopings. De laatste sessie vond afgelopen zaterdag plaats. "Nu duurt het ongeveer drie weken voordat hij helemaal genezen is."

Waarom Vogel Rok? "Ik ben al jaren fan van de Efteling en heb nu bijna een jaar een abonnement." Toen Schouw nadacht over een tatoeage op zijn rug, kwam de populaire achtbaan in gedachten. "De keuze viel al snel op Vogel Rok omdat deze zo machtig en mooi is, vooral qua kleurenpalet."



Spiegel

Om de tatoeage te zetten, waren in totaal zeven sessies nodig van ongeveer drie uur per keer. Deed het pijn? "Stiekem toch wel, maar dat had ik er graag voor over. Natuurlijk kan ik hem zelf niet goed zien, maar met de spiegel in de badkamer kom ik toch een heel eind."