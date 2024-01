Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park neemt afscheid van VR-beleving rond sciencefictionfilm

Een VR-attractie in Europa-Park is deze week voor het laatst te beleven. Bezoekers van het Duitse pretpark kunnen sinds 2018 kiezen voor een virtualreality-ervaring gebaseerd op de sciencefictionfilm Valerian and the City of a Thousand Planets. Ze maken dan een ritje in de overdekte rollercoaster Eurosat, met een VR-headset op hun hoofd.

Het concept wordt Eurosat Coastiality genoemd. Op zondag 7 januari is de Valerian-film voor het laatst te zien. Later in 2024 introduceert Europa-Park een nieuwe VR-beleving op dezelfde plek. "We werken aan fantastische zaken voor Eurosat Coastiality in 2024, ik kan niet wachten om er snel meer over te vertellen", schrijft directeur Michael Mack op X.

In verband met de beperkte capaciteit moet voor Eurosat Coastiality 6 euro per persoon bijbetaald worden. De attractie maakt gebruik van dezelfde baan als de reguliere Eurosat-coaster, die in het teken staat van de Parijse nachtclub Moulin Rouge. Europa-Park had eerder een tweede VR-achtbaan: Alpenexpress Coastiality. Die attractie is sinds juni 2023 dicht vanwege een brand.



Flop

Speelfilm Valerian and the City of a Thousand Planets, geregisseerd door Fransman Luc Besson, was in 2017 een grote flop. De opbrengsten vielen zwaar tegen en de recensies waren negatief. Toch ging Europa-Park met Besson in zee voor de VR-ervaring. De regisseur is goed bevriend met de familie Mack. Hij kreeg ook een ster op de Walk of Fame in het park.