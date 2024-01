Efteling

Efteling experimenteert met nieuwe instapmethode bij Vliegende Hollander

De Efteling test deze week een nieuwe manier van instappen bij waterachtbaan De Vliegende Hollander. Medewerkers delen in de wachtrij papieren kaartjes uit aan de bezoekers. Die geven aan in welke rij ze moeten plaatsnemen. Op die manier hoopt men de doorstroming - en daarmee de capaciteit - te verbeteren.

De methode is vergelijkbaar met dive coaster Baron 1898, waar al jaren gewerkt wordt met kaartjes met een rijnummer erop. Bij De Vliegende Hollander vindt het uitdelen van de papiertjes plaats bovenaan de trap richting het station. Dat is de plek waar de wachtrij voor single riders en de reguliere rij samenkomen.

Het moet onduidelijkheid bij het instappen voorkomen. De pilot loopt van dinsdag 2 tot en met zondag 7 januari, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Hij noemt het "een nieuwe manier van pre-seaten". "De gekleurde tickets worden beneden in de haven weer ingenomen."



Veertien passagiers

De boten van De Vliegende Hollander hebben een bioscoopopstelling, waarbij de vier rijen achtereenvolgens drie, vier, drie en weer vier zitplaatsen tellen. Zo is per boot plek voor maximaal veertien passagiers.