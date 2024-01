Efteling

Efteling schakelt politie in vanwege overlastgevende jongeren

De politie heeft vandaag overlastgevende jongeren uit de Efteling gezet. Een groep van twaalf personen zorgde voor gedonder in het attractiepark, door andere Efteling-bezoekers lastig te vallen en medewerkers uit te schelden.

Beveiligers eisten dat de raddraaiers zouden vertrekken, maar dat weigerden ze. Het gaat volgens een politiewoordvoerder om jongeren van net onder de 20 jaar. Er waren begeleiders bij aanwezig, maar ook zij hadden niet de intentie om mee te werken.

Daarom vroeg men de politie rond 11.30 uur om bij te springen. Agenten kwamen met meerdere wagens ter plaatse. Onder begeleiding van de politie werden de bezoekers uiteindelijk alsnog uit de Efteling gezet, in de buurt van de Python. Daarmee was de kous af: er zijn geen aanhoudingen verricht of boetes uitgedeeld.