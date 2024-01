Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo tevreden met ruim één miljoen bezoekers in 2023

De Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo sloot seizoen 2023 af met ruim één miljoen bezoekers. Dat heeft het park vandaag bekendgemaakt. In totaal verwelkomde Burgers' Zoo 1.036.000 gasten. Het gaat om een stijging van 9 procent ten opzichte van 2022. Toen stond de teller op 951.000 bezoekers.

Vóór de coronacrisis wist het dierenpark meer dan 1,1 bezoekers per jaar te trekken. Toch is men tevreden over het resultaat, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Het is een mooi aantal. We hebben een goed jaar gedraaid, zodat we kunnen blijven investeren in natuurbehoudprojecten en in ons park."

Burgers' Zoo deelt meer cijfers over de afgelopen twaalf maanden. Zo werden meer dan 500.000 koppen koffie geschonken en verwerkten koks 700 kilo rijst in pokébowls en andere Aziatische gerechten. De technische dienst klaarde 2433 technische klussen. 56.000 toeschouwers zagen in juli en augustus De Ocean Musical.



Flamingo's

Seizoen 2023 werd niet gekenmerkt door grote bouwprojecten. Eén van de opvallendste wijzigingen in de dierencollectie was het verdwijnen van de flamingo's. Zij zijn overgebracht naar GaiaZoo in Kerkrade. In 2024 wil Burgers' Zoo aanpassingen verrichten aan het binnengedeelte van het olifantenverblijf.



Het is de bedoeling om op korte termijn de looproute voor bezoekers in de olifantenstal te verbeteren. Daarvoor is een vergunning aangevraagd. Mogelijk gaan de werkzaamheden gepaard met meer wijzigingen in het gebied. Daarnaast is Burgers' Zoo in beeld om twee olifanten op te vangen uit Belfast Zoo in Noord-Ierland, maar een definitieve beslissing laat nog op zich wachten.