BillyBird Park Hemelrijk

Foto's: honderden bezoekers van Brabants pretpark doen nieuwjaarsduik

Enkele honderden bezoekers van het Brabantse pretpark BillyBird hebben zich vanmiddag gewaagd aan een ijskoude nieuwjaarsduik. In het attractiepark, gelegen in Volkel, wordt het nieuwe jaar traditiegetrouw afgetrapt met een frisse duik in het strandbad.

Daar kwamen vandaag zo'n 450 bikkels op af, vertelt een woordvoerder aan Looopings. De nieuwjaarsduik was gratis toegankelijk voor abonnementhouders. Een dagticket kostte 2,50 euro. BillyBird zorgde voor erwtensoep en Unox-mutsen.

BillyBird Park Hemelrijk staat tot en met zondag 7 januari in het teken van het evenement Winterland, met extra activiteiten en entertainment. Bezoekers kunnen marshmallows roosteren, naar verhalen luisteren bij een kampvuur en een poppentheater bekijken. Daarnaast zijn De Ballenfabriek, Zeeroversland en de botsauto's geopend.