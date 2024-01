Efteling

Toch geen herbruikbare bekers in de Efteling door leveringsproblemen

De Efteling zou per 1 januari 2024 overgaan op herbruikbare bekers, maar dat is niet gelukt. Door leveringsproblemen houdt het attractiepark voorlopig vast aan de gebruikelijke wegwerpbekers. Van de overheid mag dat officieel niet meer, maar de Efteling hoeft niet te vrezen voor boetes.

Staatssecretaris Vivianne Heijen heeft al aangekondigd dat er geen controles zullen plaatsvinden. Zij laat een definitieve beslissing over de wet over aan haar opvolger, in een volgend kabinet. Tot nader order zullen bedrijven dus niet gestraft worden als ze de gewijzigde regels naast zich neerleggen.

De Efteling had beloofd wegwerpbekers wél in de ban te doen. "We waren klaar om helemaal over te gaan op 1 januari", meldt een woordvoerder aan Looopings. "Vanwege leveringsproblemen is dit niet gelukt, maar we zijn nu druk bezig met een oplossing. Dit blijft de komende weken even afwachten."



Tikkie

De Efteling heeft onlangs wel nieuwe statiegeldautomaten in gebruik genomen, waar lege blikjes en flesjes ingeleverd kunnen worden. Het terugbetalen gebeurt via de Tikkie-app of een bonnetje. Het is ook mogelijk om het geld te doneren aan Villa Pardoes, het vakantieverblijf naast de Efteling voor gezinnen met kinderen die ernstig ziek zijn.



Er staan automaten op vijf plekken in het park: bij Fabula Restaurant (Fantasierijk), Frau Boltes Küche (Anderrijk), de Game Gallery (Ruigrijk), Toko Pagode (Reizenrijk) en Het Witte Paard (Marerijk). Ze zijn niet gedecoreerd. Uiteindelijk moeten de herbruikbare bekers hier ook ingeleverd kunnen worden.