Plopsa Group

Plopsaland werkt aan Plopsa 2.0 na ontslag directeur: minder winst, meer oog voor personeel

De Plopsa Group heeft intern een ommezwaai gemaakt na het vertrek van directeur Steve Van den Kerkhof. Dat vertellen verschillende kantoormedewerkers in gesprek met De Tijd, de krant die de verhalen over pestgedrag op de Plopsa-kantoren in februari vorig jaar voor het eerst oprakelde. Er is tegenwoordig meer oog voor het personeel, de werkdruk werd lager. Het management neemt genoegen met minder winst.

Studio 100-eigenaar Hans Bourlon noemt het Plopsa 2.0. Hij wil de Vlaamse pretparkgroep na de rel opnieuw uitvinden. Via De Tijd schetsten 52 personen een bedrijfscultuur die draaide om pesterijen, verbale agressie, klikken, vernederingen en een onmenselijk hoge werkdruk. Na een 73 pagina's tellend rapport van een externe onderzoekster gooide moederbedrijf Studio 100 directeur Van den Kerkhof, die jarenlang garant stond voor financiële successen, op straat.

Bourlon stelde orde op zaken door afscheid te nemen van een groot aantal directieleden en managers. Hij installeerde nieuwe vertrouwelingen op belangrijke functies. Xavier Verellen werd verantwoordelijk voor de marketing, Carl Lenaerts is tegenwoordig de algemeen directeur.



Van der Valk-hotel

Ook sprak Bourlon met zo'n twintig ex-werknemers van Plopsa. Vaak gebeurde dat in een Van der Valk-hotel in Oostkamp, waar hij maandenlang een zaal huurde. De topman van Studio 100 liet merken dat hij schrok van de verhalen. In sommige gevallen bood hij zelf excuses aan voor de ontstane situatie. Verder werd gevraagd naar zaken die mogelijk bezwarend kunnen zijn voor de ontslagen directeur.



Zo werd geïnformeerd naar mogelijke valsheid in geschrifte en ander belastend bewijsmateriaal. Studio 100 wil munitie hebben in het geval Van den Kerkhof zijn ontslag gaat aanvechten in de rechtbank. Die optie staat nog open. Justitie werkt ondertussen nog aan een strafonderzoek. De uitkomsten daarvan worden het komende half jaar nog niet verwacht.



Vertragingen

Bij Plopsa heerste geruime tijd een gevoel van stuurloosheid na het wegsturen van Van den Kerkhof. Veel afdelingen hadden niet de expertise om zelf beslissingen te nemen: dat deed de ex-directeur altijd zelf. Bij gebrek aan een leider was onduidelijk wat de koers van Plopsa zou worden. Het zorgde voor onzekerheid en vertragingen bij verschillende bouwprojecten.



Alle interne processen werden tegen het licht gehouden. Eén van de eerste zaken die overboord gingen, was de bezuinigingscultuur van Van den Kerkhof. Horecaprijzen werden verlaagd. Het personeelsbeleid ging op de schop. Hier en daar kwam er een loonsverhoging. Managers worden niet langer alleen beoordeeld op financiële resultaten, maar ook op de tevredenheid van gasten en medewerkers.



Personeelskleding

Bourlon wil kwantiteit inruilen voor kwaliteit, zodat bezoekers het gevoel krijgen dat ze waar voor hun geld krijgen. Het doel is niet langer om overal op te besparen. Een voorbeeld is de personeelskleding, die al geruime tijd aan vervanging toe was. Binnenkort krijgt het parkpersoneel nieuwe outfits. Ook wil men een breder horeca-aanbod en meer entertainment in de parken. De nieuwe musical Sneeuwwitje is daar een voorbeeld van.