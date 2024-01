Efteling

Efteling viert nieuwjaar met spectaculaire vuurwerk- en lichtshow: eerbetoon aan het verleden

De Efteling keek op oudejaarsavond terug naar de afgelopen 71 jaar. Bezoekers van een speciaal oud-en-nieuwfeest kregen niet alleen een spectaculair vuurwerkspektakel voorgeschoteld, maar ook herinneringen aan het verleden. In een bijzondere videocompilatie bracht de Efteling een eerbetoon aan de geschiedenis, inclusief verwijzingen naar verdwenen attracties én de oprichters van het park.

Op grote schermen rond de Siervijver, waar de bootjes van de Gondoletta varen, stond tussen 19.00 uur en middernacht elk uur een andere Efteling-klok centraal. Ondertussen kwamen korte fragmenten voorbij van personen en personages die hun mooiste herinneringen uit 2023 deelden. Symbolisch lieten ze daarvoor een waterlelie te water.

Ook aanwezige bezoekers kregen de kans om lichtgevende lelies achter te laten in de vijver. Verder werden de bootjes van de Gondoletta gevuld met bekende Efteling-figuren, die hetzelfde deden. Zo namen Assepoester, de Fakir, prinses Anura, Bakker Krümel, Frau Schmetterling, de ruiters van Raveleijn, een Droomvlucht-elfje en een Fata Morgana-wachter plaats in een bootje.



Symbolica

Rond 23.50 uur verscheen Efteling-mascotte Pardoes op de schermen, met een boodschap over herinneringen en fantasie. Daarvoor waren nieuwe beelden opgenomen in de scènes van Symbolica, waar de nar normaal gesproken alleen voorkomt als animatronic. Stemacteur Joey van der Velden zorgde voor nieuwe teksten, deels in het Engels.







Pardoes luidde een video in waarin de geschiedenis van de Efteling in tegenovergestelde volgorde werd behandeld, aan de hand van beelden van attracties en sprookjes. Men sloeg vier verwijderde attracties niet over: houten achtbaan Pegasus, bootjesmolen Polka Marina, de Bob en het Spookslot. Even voor middernacht werden drie Efteling-grondleggers in de schijnwerpers gezet: cineast en uitvinder Peter Reijnders, burgemeester Reinier van der Heijden en tekenaar Anton Pieck.



Danse Macabre

Daarna barstte rond de vijver een spektakelshow los met vuurwerk, lichteffecten en lasers. Er klonk een nieuwe Efteling-medley, met achtereenvolgens de muziek van Symbolica, Joris en de Draak, Droomvlucht, Carnaval Festival, Max & Moritz, Vogel Rok, Baron 1898, De Vliegende Hollander, Fata Morgana, Sirocco, Raveleijn, De Zes Zwanen en Danse Macabre.







Terwijl in andere delen van het land vuurwerkshows werden afgelast vanwege de harde wind, waaronder in Tilburg, kon het Efteling-vuurwerk gewoon doorgaan zoals gepland. Na afloop trad DJ Dizzy op vanuit vliegende tempel Pagode, die in de lucht werd stilgezet. Lasers en lichteffecten zorgden ervoor dat het gebied rond de Siervijver veranderde in een soort nachtclub.



Het Anton Pieckplein was de hele avond het toneel van een silent disco met drie verschillende kanalen. August en het Ballonnenvrouwtje lieten zich daar ook zien. De rest van het entertainmentprogramma bestond uit Sleuteliers, de Harmonie van Drie, de Efteling Muzikanten, Zang en Gelukkig, Pinokkio, Fay de Fee, de Vliegende Heks en Joris op de Draak.