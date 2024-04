Walibi Holland

Walibi Holland vraagt 1,50 euro voor statiegeldbekers

Walibi Holland werkt vanaf dit pretparkseizoen met statiegeldbekers, om te kunnen voldoen aan de aangescherpte wetgeving rond plastic verpakkingen. Dranken worden op verschillende plekken geserveerd in herbruikbare bekers met een Walibi-ontwerp. Na afloop kan men de zogeheten reusable cups weer inleveren.

Walibi reinigt ze, zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Bezoekers betalen er 1,50 euro voor. Dat bedrag krijgen ze in contanten terug bij vijf inleverpunten in horecalocaties, waarvan er momenteel vier geopend zijn: Haciënda, Fame Café, Mission Control, Cock-a-Doodle-Doo en Yummy Tummy.

Wie een beker weggooit of mee naar huis neemt als souvenir, is de 1,50 euro kwijt. Er werden meerdere verschillende designs gemaakt, onder meer het logo van familiegebied Speed Zone Off Road. Een ander ontwerp staat in het teken van het vijfjarig jubileum van rollercoaster Untamed.