Nieuws

Twee verschillende dierenparken in nieuw seizoen Het Echte Leven in de Dierentuin

Op NPO 1 is afgelopen weekend een nieuw seizoen van de tv-serie Het Echte Leven in de Dierentuin van start gegaan. De formule werd lichtjes gewijzigd: voor het eerst volgt het programma de ontwikkelingen in twee verschillende dierenparken. Men heeft gefilmd in zowel Diergaarde Blijdorp als Ouwehands Dierenpark.

Voor beide dierentuinen was het tot nu toe stuivertje wisselen: seizoenen één, twee en vier speelden zich af in Ouwehands, terwijl Blijdorp de hoofdrol had in seizoenen drie en vijf. Seizoen zes is zes weken lang te zien op zaterdagavond om 19.05 uur. In de eerste aflevering wordt stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Blijdorps gorillaman Bokito.

Verder gaat het over romantische ezelspinguins, slijkspringers en agressief gedrag van Ouwehands-reuzenpanda Wu Wen. Later in het seizoen zien we beelden van bijvoorbeeld poetsgarnalen, een zebrahengst, een te zwaar dwergnijlpaard en een bruine beer die het Berenbos van Ouwehands op stelten zet. "Het lijkt er sterk op dat hij nog testosteron aanmaakt terwijl hij gecastreerd is", aldus de tv-makers. "De zoektocht naar zijn missende bal begint."



Grenzen over

Daarnaast gaan de camera's de grenzen over: een verzorgster van Ouwehands Dierenpark bezoekt een natuurbeschermingsproject op het Aziatische eiland Borneo en een Rotterdamse collega brengt onderzoeksresultaten naar India en Nepal. Terugkijken kan via NPO Start, al wordt het zesde seizoen daar aangeduid als seizoen zeven. Wie seizoen zes aanklikt, ziet enkele compilaties en specials.



Het Echte Leven in de Dierentuin is een coproductie van omroep NTR en I Care Producties. Afgelopen zomer vonden nog opnames plaats in Wildlands Adventure Zoo Emmen, maar het is nog even wachten op die beelden.



Kijkcijfer

Het kijkcijfer van aflevering één ligt wel lager dan voorheen. In het verleden wist de serie met gemak een miljoen kijkers aan zich te binden, nog afgezien van uitgesteld kijken. De start van het zesde seizoen was zaterdag goed voor 659.000 kijkers, meldt tv-kenner Tina Nijkamp op Instagram.