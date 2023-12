Walibi Holland

Eerste werkzaamheden op locatie van nieuwe Walibi-achtbaan

In Walibi Holland zijn de voorbereidende werkzaamheden voor een dubbele nieuwe achtbaan gestart. Het pretpark opent in 2025 een single-rail coaster met twee verschillende banen. Op de toekomstige locatie wordt al gewerkt. Na de kerstvakantie komt de sloopkogel tevoorschijn. Dan gaan verschillende oude gebouwen plat.

De nog naamloze aanwinst komt te liggen op een terrein dat nu niet toegankelijk is voor publiek. Er staan bouwwerken die voorheen gebruikt werden door onder andere de groendienst. In oktober dit jaar konden bezoekers er bij hoge uitzondering rondlopen voor de halloweenspookhuizen The Final Slay Ride en Urban Explhorror.

De gebouwen moeten wijken voor een volledig nieuw themagebied, dat over zo'n vijftien maanden af moet zijn. De dubbele single-rail coaster van de Amerikaanse firma Rocky Mountain Construction vormt het hoogtepunt. Eén van de banen gaat over de kop, de andere niet.



Bijna aanraken

"Je vertrekt gelijktijdig en komt gelijktijdig aan en onderweg kun je elkaar bijna aanraken", zei directrice Mascha Taminiau er eerder dit jaar over. "De ene baan is voor de mensen die hem rustig willen proberen. De andere zorgt voor een heftigere sensatie."



Beelden geschoten vanaf de lift van mega coaster Goliath laten zien dat er al wat werk verzet is. Er staan meerdere containers met puin. De nieuwe coaster wordt straks omringd door vier attracties: El Rio Grande, Condor, Goliath en Xpress: Platform 13.