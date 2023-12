Serengeti-Park Hodenhagen

Duitse dierentuin geeft update over overstromingen: 120 dieren in veiligheid gebracht

Medewerkers van de Duitse dierentuin Serengeti-Park hebben al ruim honderd dieren moeten evacueren vanwege overstromingen. Het dierenpark in deelstaat Nedersaksen is deze week grotendeels onder water komen te staan. Steeds meer dieren moeten verplaatst worden vanwege de wateroverlast.

"Het waterpeil bleef vannacht stijgen", valt te lezen in een verontrustend Facebook-bericht. "Op sommige plaatsen staat nu ruim 1 meter water." Tot nu toe konden personeelsleden alle getroffen dieren in veiligheid brengen. "Huzaarapen, prairiehonden, stokstaartjes, ringstaartmaki's, agoeti's en nog veel meer: 120 dieren zijn gered uit kooien die door water zijn omsloten."

De dierentuin publiceerde ook een video met beelden van de overstromingen en commentaar van eigenaar Fabrizio Sepe. Voorlopig is er geen hulp van het publiek nodig. "We hebben nog voldoende droge stallen op het terrein waar we de geëvacueerde dieren kunnen huisvesten."



Hopen

Er is ook voldoende drinkwater beschikbaar. Met tractors en vrachtwagens brengt men zandzakken en voeding naar de verblijven. Desondanks wordt gesproken over "een verschrikkelijke ramp". Kantoorgebouwen zijn onbegaanbaar en er is nog steeds geen centrale elektriciteit. "Laten we hopen dat het waterniveau niet verder stijgt... Tranen vloeien rijkelijk, maar we geven de hoop niet op."