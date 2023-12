Disneyland Paris

Lichtmast in Disneyland Paris staat scheef: gebied afgezet

Een gedeelte van Disneyland Paris is vanochtend afgezet vanwege een kromme lichtmast. Bij restaurant Café Hyperion bleek een metershoog decorstuk scheef te staan. Uit angst dat het gevaarte zou omvallen, besloten medewerkers dranghekken rond de mast te zetten.

Er kwam ook een hoogwerker ter plaatse, om de schade te inspecteren. Dat blijkt uit beelden van fansite DLP Report. Het restaurant is momenteel gewoon geopend

Aan de paal hangen lichtbakken die het woord Videopolis vormen, de naam van het theater in het complex. Daarboven prijkt een rood-witte windzak.



Voertuig

De oorzaak van het kantelen van het decorelement is niet duidelijk. Mogelijk reed er vóór openingstijd een voertuig tegenaan. Ook is onbekend wat er nu met de mast gaat gebeuren. Woordvoerders van Disneyland Paris hebben niet gereageerd op een verzoek om commentaar.