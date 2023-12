Disneyland Paris

Disneyland Paris: drieënhalf uur wachten voor meet-and-greet met prinses

De drukke kerstperiode zorgt voor ouderwets lange wachtrijen in Disneyland Paris. Bij meet-and-greet-locatie Princess Pavilion, gelegen in parkdeel Fantasyland, liep de wachttijd vanochtend op tot maar liefst 210 minuten. Bezoekers die op de foto wilden met een Disney-prinses, moesten daarvoor drieënhalf uur in de rij staan.

In die tijd is het mogelijk om de Disney-films Doornroosje (78 minuten) en Sneeuwwitje (88 minuten) achter elkaar te kijken. Dan blijft er nog drie kwartier over voor de eerste helft van Assepoester (78 minuten).

Disneyland Park is vandaag geopend van 09.00 tot 22.00 uur. Wie ervoor kiest om aan te sluiten in de wachtrij van 210 minuten, besteedt meer dan een kwart van de openingsuren aan wachten voor Princess Pavilion.



Uitverkocht

Ook bij een andere meet-and-greet-plek was het opvallend druk: de rij voor een ontmoeting met Mickey Mouse liep op tot ruim anderhalf uur. In de kerstvakantie is Disneyland Paris op de meeste dagen volledig uitverkocht. Er zijn dan geen losse tickets meer verkrijgbaar. Abonnementhouders zonder reservering mogen niet naar binnen.



De wachtrijen bij de grote attracties kunnen overgeslagen worden met de betaalde voorrangsservice Disney Premier Access. Daarvoor vraagt men momenteel tot 18 euro per attractie of 190 euro voor vijftien attracties, bovenop de entreeprijs.