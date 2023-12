Efteling

Nieuwe Efteling-beeldjes in 2024: Fata Morgana, Piraña en entertainment

Efteling-liefhebbers kunnen in 2024 weer nieuwe miniaturen toevoegen aan hun verzameling. Welke beeldjes er volgend jaar worden uitgebracht, is nu alvast bekendgemaakt. Het gaat onder andere om schaalmodellen van taferelen bekend van vaartocht Fata Morgana en wildwaterbaan Piraña.

Zo krijgt reus Djinn uit Fata Morgana zijn eigen miniatuur. Hij heeft twee enorme pilaren in zijn handen, net als in de schatkamer in de attractie. De Piraña wordt uitgebeeld met twee waterspuwers bovenop een rotspartij.

Verder wordt gezorgd voor beeldjes van entertainmentacts: Joris op de Draak, De Heks van Vliegensvlug en twee kleine varianten van mascottes Pardoes en Pardijn. Tot slot vult men de collectie aan met het gebouwtje van De Stenen Kip op het Anton Pieckplein en de wegwijzer bij Roodkapje in het Sprookjesbos.



Kabouterboom

De modellen worden jaarlijks in samenwerking met de Efteling geproduceerd door de firma Luville, bekend van kerstdorpjes. Ze zijn verkrijgbaar in de Efteling en bij een heleboel tuincentra. Dit jaar verschenen beeldjes van onder meer Max & Moritz, de Kabouterboom, het Lariekoekhuys, de Halve Maen en de Vlindermolen.