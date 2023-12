Boudewijn Seapark

Boudewijn Seapark voegt theaterstuk toe aan dolfijnenshow

De dolfijnenshow in Boudewijn Seapark wordt deze kerstvakantie gecombineerd met een theaterstuk. Bezoekers van het Belgische dierenpark krijgen niet alleen dolfijnen voorgeschoteld die kunstjes doen, maar ook een een educatieve voorstelling over een zeemeermin.

Dezelfde productie was afgelopen zomer al te zien in het Nederlandse Dolfinarium in Harderwijk, een zusterpark van Boudewijn Seapark. Daar ging het echter om een losstaande theatershow in een aparte zaal, onder de noemer Zeemeermin Show.

"Het theaterstuk in Boudewijn Seapark werd gebaseerd op de Nederlandse versie, maar is volledig aangepast en geïntegreerd in de Brugse dolfijnenvoorstelling", legt een woordvoerster uit. Ze spreekt over "een unieke combinatie van een speciale dolfijnenvoorstelling en een meeslepend, educatief theaterstuk".



Handpoppen

"De dolfijnen betoveren het publiek met adembenemende sprongen, terwijl prachtige kostuums en handpoppen de zeemeermin en zeedieren laten schitteren." Volgens de voorlichtster hebben inmiddels al bijna tienduizend toeschouwers de show bijgewoond. Boudewijn Seapark is nog geopend tot en met zondag 7 januari, met uitzondering van oudejaarsdag en nieuwjaarsdag.