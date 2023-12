NaturZoo Rheine

Water zorgt voor problemen in Duitse dierentuin vlakbij de grens

Een Duitse dierentuin, gelegen op zo'n 25 minuten rijden van de Nederlandse grens, heeft de poorten moeten sluiten vanwege wateroverlast. NaturZoo Rheine in Noordrijn-Westfalen is deze week dicht gebleven omdat grote delen van het park onbegaanbaar werden door het hoge water. De dieren konden nog wel verzorgd worden.

"Gezien de aanhoudende regenval zullen we de dierentuin niet openen, voor de veiligheid van de bezoekers", luidde de boodschap op Facebook. Daar verschenen ook foto's van ondergelopen paden en verblijven. Men stelde bezorgde fans gerust. "Onze dieren hebben de kerstdagen goed overleefd."

Sommige dieren werden elders ondergebracht. "De situatie is moeilijk", liet het management weten. Later kwam er goed nieuws: vrijdagavond is het waterpeil gedaald. Vandaag zijn bezoekers weer welkom. Ze moeten er wel rekening mee houden dat delen van het terrein, waaronder het apenhuis, nog niet toegankelijk zijn.



Kritiek

De afgelopen dagen kwamen ook schrikbarende berichten naar buiten over overstromingen in een ander Duits dierenpark; Serengeti-Park Hodenhagen in Nedersaksen. Daar is de situatie nog steeds kritiek. 120 dieren zijn al geëvacueerd.