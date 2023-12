The Blackpool Tower

Paniek in Blackpool: uitkijktoren lijkt in brand te staan door wapperend zeil

In de Engelse badplaats Blackpool is vanmiddag paniek uitgebroken door een wapperend zeil. Bovenaan de uitkijktoren The Blackpool Tower leek een brand te zijn ontstaan. Op social media verschenen tientallen filmpjes van voorbijgangers die claimden dat de top van de toren in brand stond.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De brandweer stuurde ook een drone de lucht in, de politie zorgde voor een helikopter. Uiteindelijk bleek het vals alarm: er was geen sprake van vuur. Wat omstanders zagen, was een oranje bouwzeil dat aan een deel van het dak bevestigd was. Door de harde wind begon het zeil te wapperen.

Het zorgde voor een effect dat leek op vuur. "We kunnen bevestigen dat de brandweer aanwezig was en nu weer vertrokken is", laat The Blackpool Tower weten op social media. "Onze noodprocedures traden in werking, maar er is vastgesteld dat er geen brand was. Wat van een afstandje op vuur leek, waren eigenlijk lichten op een reflecterend gaaszeil bovenaan de toren."



Gesloten

Het bouwwerk torent 158 meter boven de kustplaats uit. De beroemde toeristische attractie, eigendom van Merlin Entertainments, was tijdens het voorval gesloten voor publiek. Tot maart 2024 vinden renovaties plaats.



Naast uitkijkgedeelte Blackpool Tower Eye huisvest het complex ook horrorbeleving The Blackpool Tower Dungeon, showarena The Blackpool Tower Circus en balzaal The Blackpool Tower Ballroom. In de buurt liggen ook onder meer Madame Tussauds Blackpool en Sea Life Blackpool.