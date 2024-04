Familypark

Video: pretpark in Oostenrijk opent nieuwe attractie Azurgo

Het grootste pretpark van Oostenrijk heeft een nieuwe attractie neergezet. Bezoekers van Familypark, gelegen in Salzburgerland, kunnen plaatsnemen in de 12 meter hoge blauwe reuzenschommel Azurgo: een attractie van het type wild swing. Volgens het achtergrondverhaal worden drakenjongen in de machine voorbereid op hun eerste vluchten.

Familypark, onderdeel van Walibi-parkengroep Compagnie des Alpes, belooft "een turbulente rit met gegarandeerd kriebels in de maag". De schommelattractie werd geleverd door de Duitse fabrikant ART Engineering. Per rit is plek voor zestien personen.

Azurgo is gebouwd op de oude plek van een oldtimerbaan. De oldtimers hebben een tweede leven gekregen op een andere locatie, onder de naam Eichen-Konvoi. Het nieuwe thema draait om hardwerkende kabouters. Even verderop opende in 2011 Stellarium, een nebulaz-molen van fabrikant Zamperla.



Sprookjesbos

Vorig jaar maakte Familypark bekend dat er afscheid genomen moest worden van de tientallen bewoners van het sprookjesbos. Men had de poppen in bruikleen. Ze hebben plaatsgemaakt voor slechts een handjevol driedimensionale figuren. De rest van de personages wordt voortaan tweedimensionaal uitgebeeld, in de vorm van platte decoraties.