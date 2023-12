Serengeti-Park Hodenhagen

Overstromingen bedreigen Duitse dierentuin: 1500 dieren in gevaar

Een dierentuin in het noordwesten van Duitsland wordt zwaar getroffen door overstromingen. Serengeti-Park Hodenhagen, gelegen in de deelstaat Nedersaksen, is grotendeels onder water komen te staan. Zo'n 1500 dieren zijn daardoor in gevaar. Een deel van de bewoners is al in veiligheid gebracht.

Zo worden maki's, prairiehonden en stokstaartjes momenteel op andere locaties op het terrein gehuisvest. Verzorgers kunnen sommige verblijven alleen nog bereiken met vrachtwagens of tractoren. Ook winkels, restaurants, kantoren, magazijnen en vakantielodges zijn getroffen. De omvang van de schade is nog niet duidelijk.

Brandweerkorpsen uit de omgeving doen hun best om de watermassa's in bedwang te houden. 15.000 zandzakken en tijdelijke dammen moeten de overige stallen en verblijven beschermen tegen water. Het gevaar is nog niet geweken. De voortdurende stijging van het waterpeil noemt het management "zeer zorgwekkend".



Evacueren van giraffen

Eigenaar Fabrizio Sepe spreekt over "een noodsituatie die het park in de bijna vijftigjarige geschiedenis nog nooit eerder heeft meegemaakt". Er wordt gevreesd voor een savanne met antilopen en giraffen: het water staat al aan hun hoeven. Serengeti-Park hoopt dat het evacueren van de giraffen niet nodig zal zijn. Dat heeft immers heel wat voeten in de aarde.



Door het hoogwater moest de elektriciteit in het park uitgeschakeld worden. Voor het verwarmen van de verblijven zijn nu noodgeneratoren nodig. Als de temperaturen dalen, vreest men voor het welzijn en leven van sommige niet-inheemse diersoorten.



Rivier

De rivier de Meiße, die buiten de oevers is getreden, grenst aan de dierentuin. Daarnaast zijn er op het terrein meerdere vijvers en meren te vinden die door het hoge grondwaterpeil overstroomd zijn. In Serengeti-Park Hodenhagen leven onder meer leeuwen, tijgers, neushoorns en olifanten.