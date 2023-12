Efteling

Efteling belooft nieuwe bewoner bij Doornroosje in het Sprookjesbos

De Efteling gaat een nieuwe bewoner toevoegen aan het sprookje van Doornroosje. Het kasteel in het Sprookjesbos ondergaat sinds september een ingrijpende onderhoudsbeurt. Inmiddels staat het bouwwerk volledig in de steigers. Als de werkzaamheden in maart 2024 zijn afgerond, komen bezoekers een nieuw figuur tegen.

Dat heeft de Efteling deze week bekendgemaakt. Het personage is straks te bewonderen vanaf een nieuw rolstoelvriendelijk pad, dat links van het kasteel loopt. "Nu is het kasteel 360 graden rond te bewonderen", laat men weten. "Vanaf het nieuwe uitkijkpunt op het nieuwe pad wordt, vanaf de heropening in maart, ook een nieuwe bewoner zichtbaar."

Hoe de toevoeging eruit gaat zien, blijft nog even een verrassing. Anton Pieck ontwierp voor Doornroosje verschillende wachters die rond het kasteel in slaap gedut zijn. Tot nu toe is er één uitgevoerd: een bebaarde man met een speer en een schild.



Watervallen

Bij Doornroosje knapt men de oude kasteelmuren en de gevel op. Verder zijn de stenen op het oude wandelpad minder glad gemaakt, om valpartijen te voorkomen. "De komende maanden breiden we de vijver verder uit, komen er watervallen bij en planten we nieuwe bomen", aldus de Efteling.



Even verderop is de renovatie van De Kleine Zeemeermin bijna afgerond. Na de heropening van Doornroosje start de sloop en herbouw van het snoephuisje van Hans en Grietje. Later in 2024 volgen nog meer onderhoudsprojecten in het Sprookjesbos.