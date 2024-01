Disneyland Paris

Aladdin-attractie in Disneyland Paris tot nader order gesloten

Het lot van een Aladdin-attractie in Disneyland Paris is onzeker. Sinds deze week kunnen bezoekers geen ritje meer maken Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah: een carrousel met vliegende tapijten in het Walt Disney Studios Park. Op de onderhoudskalender valt te lezen dat de molen tot nader order gesloten blijft.

Het verhaal achter Les Tapis Volants gaat over het opnemen van een film, waarbij Aladdin-personage Geest optreedt als regisseur. De attractie is één van de laatst overgebleven onderdelen van parkdeel Toon Studio. Omliggende attracties als Crush's Coaster en Cars Quatre Roues Rallye maken tegenwoordig deel uit van themagebied Worlds of Pixar.

Mogelijk krijgt de Aladdin-carrousel binnen afzienbare tijd ook een Pixar-thema, om in de omgeving te passen. Disneyland heeft daar zelf nog geen details over naar buiten gebracht. Wel is duidelijk dat de huidige sluiting samenhangt met een groot renovatieproject in het entreegebied van het Walt Disney Studios Park.



Uitzondering

Tussen oktober 2023 en eind 2025 gaat dat gedeelte op de schop. De afgelopen maanden werden al verschillende perkjes verwijderd. In april sluit Studio 1, de overdekte boulevard met winkels en horecagelegenheden. "De werkzaamheden hebben geen impact op de attracties, met uitzondering van Flying Carpets Over Agrabah", liet men eerder weten.



Een andere Aladdin-attractie in het Disney-resort is momenteel ook niet toegankelijk. De walkthrough Le Passage Enchanté d'Aladdin, gelegen in het Disneyland Park, blijft volgens de planning tot en met vrijdag 19 januari dicht voor onderhoud.