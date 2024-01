Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Toch geen rookverbod in Blijdorp vanaf 1 januari

Een aangekondigd rookverbod in Diergaarde Blijdorp is nog niet van kracht. In mei 2023 liet het Rotterdamse dierenpark weten toe te werken naar het aanscherpen van de rookregels vanaf 1 januari 2024. Vandaag is de dierentuin echter nog niet rookvrij. Het invoeren van de maatregel werd uitgesteld.

Wanneer Blijdorp alsnog een rookverbod introduceert, is nog niet duidelijk. Wel belooft een woordvoerder dat dit "binnen zeer afzienbare tijd" zal gebeuren. "Dat gaan we uiteraard nog communiceren, zodat onze bezoekers daar alvast aan kunnen wennen en rekening mee kunnen houden."

Blijdorp is één van de laatste dierentuinen in Nederland zonder afgebakende rookzones. Bezoekers mogen in principe overal roken in de openlucht, met uitzondering van dierenverblijven, wachtrijen, speelplekken en delen van terrassen. Wel geldt een "ontmoedigingsbeleid": men vraagt rokers rekening te houden met anderen.



Website

De website van het dierenpark werd onlangs al wel aangepast. "Roken is in Diergaarde Blijdorp niet toegestaan, behalve op de daarvoor aangewezen plekken", valt daar te lezen. Dat klopt dus niet: op dit moment mag op paden en pleinen nog wel gerookt worden.