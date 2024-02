Efteling

Efteling: einde renovatie Carrouselpaleis in zicht

De renovatie van het nostalgische Carrouselpaleis in de Efteling is bijna afgerond. Een jaar geleden werd begonnen met het ontmantelen van de voorgevel van het complex. Men heeft de façade gefaseerd opgeknapt, in samenwerking met het Brabantse bedrijf Create. Eigenlijk had de klus in juni 2023 afgerond moeten worden.

De werkzaamheden namen uiteindelijk veel langer in beslag. "Het afgelopen jaar is gestart met de restauratie van de zijhoven, de panelen van de gedeeltes rechts en links", laat de Efteling weten. "Het vernieuwen van het voorfront was ontzettend veel werk en heeft daardoor ook bijna een jaar geduurd."

Nu is alsnog het einde in zicht. Op de plek waar de afgelopen maanden een levensgrote fotoprint hing, zullen deze maand de vernieuwde panelen verschijnen. Verwacht wordt dat het rijkelijk gedecoreerde Carrouselpaleis over twee weken helemaal in ere hersteld is. Het gebouw is dan "mooier dan ooit", aldus de Efteling.