Efteling

Efteling verbouwt restaurant en receptie van vakantiepark

De Efteling is niet alleen druk bezig met onderhoud ín het attractiepark. Ook vakantiepark Bosrijk krijgt deze winter de nodige aandacht. Na de kerstvakantie startte de renovatie van restaurant het Eethuys en de naastgelegen receptie. Vanwege de werkzaamheden is Bosrijk voorlopig doordeweeks gesloten.

Normaal gesproken blijft vakantiepark Loonsche Land dicht op doordeweekse dagen in de rustige winterperiode. Op dit moment zijn de rollen omgedraaid. Wie in de weekenden blijft slapen in Bosrijk, zal wel het één en ander merken van het project. Zo bevindt de receptie zich tijdelijk in het gebouw van het zwembad; het Badhuys.

Het Eethuys is tot en met zondag 28 januari gesloten. "Je kunt tijdens je verblijf terecht bij de restaurants in de Efteling, gebruikmaken van de pizzabezorging of dineren in restaurant de Proeftuyn op naastgelegen vakantiepark Loonsche Land", valt te lezen op de Efteling-website.



Nieuw meubilair

Wat gaat er precies gebeuren in het Bosrijk-restaurant? "Met een andere indeling, een nieuw kleurenpalet en nieuw meubilair ziet het er straks weer fris en modern uit", belooft de Efteling. Het Badhuys zelf is tijdens de onderhoudsperiode niet toegankelijk op vrijdagen, zaterdagen en zondagen.