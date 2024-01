Looopings

Ontvang meldingen bij breaking news op Looopings: zo werkt onze nieuwe web-app

Dankzij een nieuwe web-app is het mogelijk om direct op de hoogte te blijven van de belangrijkste berichten op Looopings. Wie de web-app van Looopings installeert, krijgt meldingen in het geval van breaking news. De gratis functionaliteit is beschikbaar voor zowel Apple- als Android-telefoons.

Een oude Looopings-app wordt sinds kort niet meer ondersteund, maar er is een alternatief. Door Looopings toe te voegen aan het startscherm van je telefoon, verschijnt de mogelijkheid om notificaties aan te zetten.

Verder werkt de web-app exact hetzelfde als de originele smartphone-app. Gebruikers hebben de Looopings-homepage én het overzicht met de actuele wachttijden van Europese attractieparken altijd binnen handbereik.



Browser

Wie een iPhone heeft, opent looopings.nl in de Safari-browser. Kies vervolgens in het menu - onderaan in het midden - voor de optie "Zet op beginscherm". Android-gebruikers bezoeken Looopings in Chrome. Daar kiezen ze via het menu "Toevoegen aan startscherm".



De rest wijst zich vanzelf: bij het openen van de web-app verschijnt een knop met een belletje, waarmee de notificaties aangezet kunnen worden.



Op Android















Op iPhone