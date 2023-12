Efteling

Nu op Spotify: de algemene parkmuziek van de Efteling

Efteling-fans krijgen een laat kerstcadeautje. De Efteling publiceert vandaag de algemene parkmuziek voor het eerst op Spotify en andere streamingplatforms. Op het album met de titel Efteling Park Symfonie staan veertien nummers, die allemaal ongeveer drie minuten duren.

Samen vormen ze de soundtrack die te horen is op pleinen en paden. De muziek, geïntroduceerd in 2017, werd gecomponeerd door René Merkelbach. Het album start met de Efteling Ouverture. Van de melodie van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen zijn meerdere varianten gemaakt: Welkom voor de ochtend en Tot Weerziens voor de namiddag en avond.

Verder horen we de deuntjes van Marerijk, Reizenrijk, Ruigrijk en Anderrijk. Het Fantasierijk ontbreekt. Daar is geen reguliere parkmuziek te horen: op de Pardoes Promenade draait een ander muziekstuk van Merkelbach, onderdeel van de wereld van Symbolica.



Winters

Het tweede gedeelte van het album bevat dezelfde zeven nummers, maar dan in een winters jasje. De tracks zijn voorzien van winterse sleebellen, klokken en een koor. In totaal verscheen er ruim 43 minuten aan Efteling-muziek online. De studio waar de soundtrack destijds werd opgenomen, ging onlangs failliet.