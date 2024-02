Wildlands Adventure Zoo Emmen

Geen pelsrobben meer in Nederland: Wildlands neemt afscheid van laatste dieren

In Nederland zijn geen pelsrobben meer te vinden. Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft volledig afscheid genomen van de diersoort. Nadat afgelopen december een mannetje werd ingeslapen vanwege gezondheidsproblemen, waren er nog twee dames over. Zij zijn inmiddels verhuisd naar Frankrijk.

Wildlands verplaatste de twee overgebleven pelsrobben - ook bekend als zeeberen - naar Parc Zoologique de Paris. Daar blijven de dieren wel onderdeel van het internationale fokprogramma EEP. In 2022 stopte AquaZoo Leeuwarden al met het houden van pelsrobben. Toen werd Wildlands het enige park in Nederland waar de soort te vinden was.

De zeeberen deelden een verblijf met zeeleeuwen in het havengedeelte van themagebied Nortica. Eerder huisvestte de Drentse dierentuin ook zeeleeuwen in het Nortica Theater, even verderop. Daar vindt nu een verbouwing plaats.



Tijdelijk

Uiteindelijk zullen er zeehonden ondergebracht worden. "Zij zullen pas in het park arriveren wanneer hun toekomstige leefgebied gereed is", laat een woordvoerster weten. In 2019 en 2020 waren zeehonden al tijdelijk onderdeel van de Wildlands-collectie.