Efteling

Efteling asfalteert afgelegen parkeerterrein

De Efteling heeft geïnvesteerd in een afgelegen parkeerplaats. Op drukke dagen worden bezoekers tegenwoordig doorgestuurd naar een puinveld, op flinke afstand van het attractiepark. Bij slechte weersomstandigheden kwamen automobilisten daar eerder terecht in de modder.

Inmiddels heeft men gezorgd voor betere omstandigheden op het voormalige weiland. Afgelopen week werd het terrein voorzien van asfalt. De hoofdbanen van de parkeerplaats zijn geasfalteerd. Een parkeerticket kost 12,50 euro.

Door werkzaamheden op de reguliere parkings mist de Efteling momenteel een hoop parkeercapaciteit. Dat zorgt op drukke dagen voor flinke uitdagingen. Deze kerstvakantie worden daarom zelfs auto's doorverwezen naar het bouwterrein van het Efteling Grand Hotel.



Zes jaar lang

De Efteling mag het alternatieve terrein, gelegen aan de Kaatsheuvelse Dodenauweg, zes jaar lang op maximaal 89 dagen per jaar gebruiken. Daarvoor is in november een vergunning verleend. "Dit terrein zetten we alleen in wanneer dat noodzakelijk is", zei een voorlichter eerder. "Hiermee proberen we de overlast voor onze buren zo veel mogelijk te beperken."