Disneyland Paris

Abonnementhouders Disneyland Paris kunnen Aristokatten en Frozen-personages ontmoeten

Disneyland Paris presenteert wederom exclusieve meet-and-greets voor abonnementhouders. In september vorig jaar konden abonnees al op de foto met Tinkelbel en Oswald of Ortensia, in een speciale ruimte. Deze maand is het mogelijk om personages uit The Aristocats en Frozen te ontmoeten.

Het concept heet Pop-Up Surprises. Abonnementhouders moeten de ervaring vooraf online reserveren: het aantal beschikbare plekken is beperkt. De gratis ontmoetingen vinden vanaf vandaag plaats in een leegstaand gebouw dat voorheen Bureau Passeport Annuel heette, gelegen tussen Fantasyland en Discoveryland.

Disneyland spreekt nu over de Pop-Up Surprises Lounge. Tot begin februari is steeds één van de Aristokatten aanwezig. Vandaag is dat Toulouse, op andere momenten zal Marie of Berlioz ten tonele verschijnen. Daarnaast wisselen Anna en Elsa uit Frozen elkaar af.



Piano

Er werden gedetailleerde decors voor opgetuigd, in de stijl van de twee Disney-films. De katten staan in een woonkamer met een piano. Anna en Elsa kijken vanuit twee balkons uit over het koninkrijk Arendelle. De prijs van een Disneyland-abonnement varieert momenteel tussen 289 en 699 euro.