Nigloland

Frans pretpark vervangt oude monorail door attractie in nieuw thema

Het Franse pretpark Nigloland heeft afgelopen weekend een nieuwe familieattractie in gebruik genomen: L'Envol des Papillons, een monorail met een vlinderthema. De attractie vervangt de oude monorail Les Dragons Volants uit 1996, die vorig jaar voor het laatst operationeel was.

Een YouTube-video toont hoe de attractie is ontworpen en hoe de bouw verliep. Ten opzichte van de voorganger werd gezorgd voor een hogere capaciteit en heel veel nieuwe decoraties.

De vlindermonorail is onderdeel van het nieuwe themadeel La Forêt de Niglo, waar ook enkele bestaande attracties liggen: bijenmolen Zabeilles, rondrit Les Hérissons de la Forêt Magique en achtbaan Noisette Express.



Miljoen

Nigloland wil de komende jaren groeien naar een miljoen jaarlijkse bezoekers. Nu zijn dat er nog zo'n 700.000. Om de groei de verwezenlijken wordt onder andere geïnvesteerd in nieuwe verblijfsaccommodaties in 2025 en een nieuwe achtbaan in 2026.