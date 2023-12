BestZoo

BestZoo gesloten vanwege wateroverlast: serval bij de kachel geplaatst

De Brabantse dierentuin BestZoo is op tweede kerstdag noodgedwongen gesloten gebleven in verband met wateroverlast. Door zware regenval kwam het park grotendeels onder water te staan. Paden en verblijven werden onbegaanbaar, vertelt eigenaar Jos Nooren aan Omroep Brabant.

Op veel plaatsen stond 10 tot 15 centimeter water. Medewerkers hebben de dieren in veiligheid gebracht. Voor de wombats, servals, de alpaca's en Girgentana-geiten kwamen verhogingen in de verblijven. Een serval was volgens Nooren "een beetje verkleumd".

Het dier is daarom "bij de kachel" geplaatst. "In dat verblijf stond het water 15 centimeter hoog, dus ze hebben steeds met hun pootjes door de nattigheid gelopen."



Filmpje

"Helaas zijn wij gesloten!", liet BestZoo dinsdag weten in een bericht op social media. Daar verscheen ook een kort filmpje. Het terrein stond "helemaal onder water". "Door de hevige regenval van afgelopen dagen is ons park overstroomd. Er wordt met man en macht gewerkt om dit zo snel mogelijk op te lossen. Gelukkig zijn alle dieren oké."



Nooren, die dertien jaar geleden aan het roer van de dierentuin kwam te staan, geeft aan dat hij de poorten nog nooit eerder sloot vanwege extreme weersomstandigheden. De brandweer heeft het water weggepompt. Vandaag is BestZoo weer toegankelijk. "Gelukkig is het water weg en kunnen we weer bezoekers ontvangen."