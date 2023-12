Efteling

Efteling neemt maatregelen om te voorkomen dat auto's entreegebied kunnen bereiken

De Efteling heeft meteen actie ondernomen naar aanleiding van een incident op tweede kerstdag. Gisteren wist een man, onder invloed van cocaïne, het toegangsgebied van de Efteling te bereiken met zijn auto. Dat is absoluut niet de bedoeling, gezien het risico op aanslagen.

Vandaag zijn er daarom extra betonblokken voor de entreepoort gezet. Daar stonden al grote plantenbakken, bedoeld om auto's te weren uit het entreegedeelte. Kennelijk vreesde de Efteling dat alleen de bakken niet voldoende zijn om automobilisten af te schrikken.

De man die dinsdag zijn auto parkeerde ín entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, kwam echter vanaf de andere kant. Hij wist de kaartcontrole te bereiken via de voorste rij op het parkeerterrein. Daar reed de drugsgebruiker simpelweg omhoog, langs enkele paaltjes.



Extra paaltje

De weg was bij hoge uitzondering vrij vanwege werkzaamheden op de parkeerplaats: een tijdelijk hiaat in de beveiliging, waar de man gebruik van wist te maken. Ook op die locatie nam de Efteling inmiddels maatregelen. Waar het pad gisteravond nog leeg was, is nu een extra paaltje zichtbaar.



Ook werd in een plantsoen een grote steen neergelegd. Op die manier passen wagens er niet meer langs. Verder werd de poort vanaf de rij met oplaadpunten voor elektrische auto's gesloten. Er hangt nu een extra ketting omheen.



Vrij baan

Een Efteling-woordvoerster noemde de actie van de automobilist gisteravond "vrijwel onmogelijk". "Daar kun je je als park nooit volledig tegen wapenen." Toen was nog niet duidelijk dat medewerkers van de Efteling de toegangsweg zelf wagenwijd open hadden gezet, waardoor auto's vrij baan hadden richting de ingang.