Efteling

Man gebruikt cocaïne en rijdt entreegebouw Efteling binnen op tweede kerstdag

Een man onder invloed van drugs heeft vanmiddag voor commotie gezorgd bij de entree van de Efteling. Het lukte hem om met zijn auto het entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen te bereiken. Daar reed hij zo richting de kaartcontrole. Een woordvoerster laat aan Looopings weten dat de man er niet op uit was om mensen pijn te doen.

"Hij was beschonken en had geen kwaad in de zin", vertelde ze aanvankelijk. Later bleek uit een speekseltest dat de bestuurder geen alcohol, maar cocaïne had genuttigd. In zijn auto werden ook zakjes met cocaïne gevonden. Het gaat om een 25-jarige Tilburger.

Er vielen geen gewonden. De beveiliging van de Efteling schakelde de politie in. Agenten gaven de man even later een proces-verbaal. Zijn rijbewijs is ingenomen en de twintiger moet verplicht een cursus volgen.



Blikschade

Hoe hij op de drukke tweede kerstdag zo dicht in de buurt van de ingang kon komen, weet de voorlichtster niet. Er staan juist zware plantenbakken voor de entreepoort om te voorkomen dat auto's bij de bezoekers kunnen komen. Die zijn daar neergezet uit angst voor aanslagen.



Een omstander vertelt dat de Ford van de man blikschade had. "Anders parkeer je je auto even voor de deur", schrijft een andere ooggetuige op Instagram. "Wat een totale gek. Hij wilde zijn kinderen ophalen zegt-ie. Zorgwekkend dat hier een auto kan komen op deze manier."