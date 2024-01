Efteling

Efteling-fontein ziet er weer strak uit na broodnodige opknapbeurt

De parelfontein bij Symbolica in de Efteling heeft een grote onderhoudsbeurt ondergaan. Het decorstuk stond wekenlang in de steigers voor werkzaamheden. Dat was hard nodig: het afgelopen jaar zat er veel zwarte aanslag op de rand en de waterbakken.

De fontein, gelegen bij de ingang van de attractie, bestaat uit een grote ronde bak met daarboven vier verdiepingen. Helemaal bovenaan is een parel zichtbaar. De renovatie, waarbij de verschillende schalen gedemonteerd werden, begon half oktober. Ook verwijderde men een deel van het straatwerk.

Dankzij de klus is de fontein nu weer in uitstekende staat. Er zit op dit moment nog geen water in. Mogelijk gebeurt dat na de winter. De afgelopen jaren werd de fontein 's winters regelmatig omgetoverd tot plantenbak.