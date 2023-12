Kermis

Kabels gestolen op nostalgische kermis in Leiden

Een nostalgische winterkermis in Leiden is het slachtoffer geworden van een nachtelijke diefstal. In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 december hebben onbekenden nagenoeg alle stroomkabels van de kermis doorgeknipt en meegenomen. Dat meldt de lokale omroep Sleutelstad.

De nostalgische kramen en attracties, waaronder rups Le Papillon uit 1936 en ouderwetse luchtschommels, staan tot en met zondag 7 januari op het Garenmarktplein. Even dreigde de kermis in het water te vallen door de brutale roof.

Leverancier Super Sound wist de kabels zondag echter direct te vervangen. Daardoor konden de attracties toch gewoon open. De kermis, die op zaterdag 16 december begon, is onderdeel van het evenement Winter Wonder Weken Leiden.