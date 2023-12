Texel Zoo

Poging tot legaliseren van Texel Zoo mislukt: dierentuin moet alsnog weg

Het is hoogstwaarschijnlijk over en uit voor Texel Zoo. De dierentuin op het waddeneiland werd al langer met sluiting bedreigd. Een ultieme poging van de lokale politiek om het dierenpark te behouden, is op niets uitgelopen. Het management krijgt tot het voorjaar van 2025 de tijd om de locatie te ontmantelen.

Texel Zoo groeide de afgelopen jaren uit van een tuincentrum tot een dierentuin. Dat is echter in strijd met het bestemmingsplan. Begin dit jaar adviseerde het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad om geen omgevingsvergunning te verlenen. In mei werd daadwerkelijk besloten om de trekpleister niet te legaliseren.

Verschillende partijen - CDA, D66, GroenZwart, Hart voor Texel en VVD - probeerden afgelopen week om alsnog een meerderheid te vinden voor het verlenen van de vergunning. Dat lukte niet. Andere politici - GroenLinks, PvdA, Texels Belang - streken niet over hun hart: ze benadrukten dat er de afgelopen maanden niets veranderd is aan de situatie. De dierentuin was altijd al illegaal.



Mogelijkheden

Eerder liet het college al weten dat "een dagrecreatieve ontwikkeling midden in het agrarisch gebied" niet past binnen de Texelse kernwaarden. Eigenaar Martijn Padberg weigert zich vooralsnog neer te leggen bij het besluit. Hij blijft naar mogelijkheden zoeken om de dierentuin te laten voortbestaan.